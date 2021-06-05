Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020 (Marca)

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл планирует завершить карьеру, утверждает Marca. По данным источника, футболист объявит о своем решении после Евро-2020, в котором он примет участие в составе сборной Уэльса.
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