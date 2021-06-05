Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Бэйл объявит о завершении карьеры после Евро-2020 (Marca)

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл планирует завершить карьеру, утверждает Marca. По данным источника, футболист объявит о своем решении после Евро-2020, в котором он примет участие в составе сборной Уэльса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх