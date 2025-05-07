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"Рубикон" смог достать украинский HIMARS в 10 километрах от линии фронта

"Рубикон" смог достать украинский HIMARS в 10 километрах от линии фронта

Лучшее российское подразделение беспилотников только что подорвало одну из драгоценных колесных пусковых установок высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS ("Хаймарс") ВСУ помехоустойчивым беспилотником минимум в десяти километрах от линии фронта на востоке Украины.

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