Захарова: РФ жестко ответит на попытки изъять замороженные активы

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила с заявлением о том, что Россия даст жесткий ответ на любые попытки Запада лишить страну права собственности на ее суверенные резервы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии