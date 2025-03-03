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Деми Мур застали утешающей себя после провала на «Оскаре»

Деми Мур застали утешающей себя после провала на «Оскаре»

Деми Мур утешила себя картошкой-фри после неудачи на «Оскаре» Лучшей актриой, по версии судей, стала Майки Медисон Фото: открытые источники «Оскар» завершился, и знаменитости не упустили возможности перекусить после насыщенного вечера, сообщает DailyMail.

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