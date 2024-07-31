Владимир Путин подписал указ о выплате 400 тысяч рублей контрактникам на СВО

Властям регионов рекомендовано выплачивать ещё по 400 тысяч из средств субъекта Президент России Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне спецоперации.