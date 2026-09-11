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MWM: на Украине растет дефицит ракет "воздух — воздух" для истребителей F-16

MWM: на Украине растет дефицит ракет "воздух — воздух" для истребителей F-16

Пилоты ВВС Украины, управляя истребителями F-16, все чаще прибегают к использованию бортовых пушек для отражения атак со стороны России из-за нехватки ракет класса «воздух-воздух».

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