НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Нагельсманн о 2:3 от Турции: «Некоторые не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче»

Нагельсманн о 2:3 от Турции: «Некоторые не вышли на эмоциональный уровень, необходимый для победы в таком матче»

Это первое поражение немцев под руководством Нагельсманна. Ранее были победа над США (3:1) и ничья с Мексикой (2:2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх