NetEase: Берлин «схватился за голову», Лавров в своем стиле отплатил Шольцу за провокации

А

Александр

Кучка политиканов и карьеристов, получив властные полномочия, без оглядки разрушают попавшие в их руки страны. Да еще какие. Развалили СССР, теперь дербанят Европу. И всё происходит только за счет глотки. Неужели обыватели столь тупы? Наверное миром теперь правят законы толпы, к которым свели то, что когда-то называли демократией. Да и раньше, судя по Гитлеру, особым умом не отличались. Только жестокостью. Пока Россия ещё цела, надо с этой трепократией заканчивать. Один предвыборный трёп чего стоит. При Хрущеве ходила шутка: «Нужен Стране Хозяин. Хозяин Стране Нашелся. НСХ.». Вот и России такой хозяин нужен, а не тусовка ненасытных эффективных. В одной из сказок таких называли «три толстяка». И прежде всего надо прекратить «разбавлять» Россию аульно-мигрантской и пр. пришлой публикой. Там, где это поняли, дело пошло на лад. А вот о фильтре допуска к штурвалу еще надо подумать. Рюриками и немецкими принцессами уже не обойдешься. Пацанские подходы тоже не в жилу. Но один момент неизменно приходил на помощь России: народное ополчение, т.е. инициатива «снизу» при прогнивших верхах, запутавшихся в своих кубышках. Некоторые губернаторы уже начали. Вот кого надо поддерживать.