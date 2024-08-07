Брухунова показала, как отдыхет в Сочи без Петросяна

Супруга юмориста удивила подписчиков редким фото в купальнике.35-летняя Татьяна Брухунова, обычно предпочитающая демонстрировать достаточно закрытые наряды в своих соцсетях, сделала исключение, появившись на фото в купальнике у бассейна.