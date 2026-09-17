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В Госдуме предложили ввести самозапрет на повышение лимита кредитных карт

В Госдуме предложили ввести самозапрет на повышение лимита кредитных карт

Законопроект предусматривает и последствия для банков, которые нарушат установленное ограничение Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить россиянам устанавливать отдельный самозапрет на увеличение банками лимита по уже оформленным кредитным картам.

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