В Госдуме предложили ввести самозапрет на повышение лимита кредитных карт

Законопроект предусматривает и последствия для банков, которые нарушат установленное ограничение Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили разрешить россиянам устанавливать отдельный самозапрет на увеличение банками лимита по уже оформленным кредитным картам.