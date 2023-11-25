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Барриос о 2-м месте «Зенита»: «Оно не может удовлетворять нас – мы привыкли быть первыми. Целью, как и всегда, остается победа в чемпионате»

Барриос о 2-м месте «Зенита»: «Оно не может удовлетворять нас – мы привыкли быть первыми. Целью, как и всегда, остается победа в чемпионате»

После 15 проведенных туров петербуржский клуб набрал 30 очков и занимает 2-е место. Лидирует «Краснодар» с 32 баллами.

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