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Ушел из жизни Д. Ротшильд: как его смерть повлияет на экономику

Ушел из жизни Д. Ротшильд: как его смерть повлияет на экономику

Ушел из жизни Д. Ротшильд: как его смерть повлияет на экономику Евгения КомароваКончина 87-летнего Джейкоба Ротшильда, выдающегося британского инвестиционного банкира и четвертого барона в династии Ротшильд, ставит под вопрос будущее одной из самых влиятельных финансовых династий в мире.

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Александр Павлов
Ушел в свою родную преисподнюю.
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