Ушел из жизни Д. Ротшильд: как его смерть повлияет на экономику Евгения КомароваКончина 87-летнего Джейкоба Ротшильда, выдающегося британского инвестиционного банкира и четвертого барона в династии Ротшильд, ставит под вопрос будущее одной из самых влиятельных финансовых династий в мире.