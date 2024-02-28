Ушел из жизни Д. Ротшильд: как его смерть повлияет на экономику Евгения КомароваКончина 87-летнего Джейкоба Ротшильда, выдающегося британского инвестиционного банкира и четвертого барона в династии Ротшильд, ставит под вопрос будущее одной из самых влиятельных финансовых династий в мире.
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