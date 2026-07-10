Россиянам назвали минусы гибридного формата работы

Офисные сотрудники чаще попадают в поле зрения руководства, а дистанционные специалисты рискуют оказаться "невидимыми" при распределении задач и бонусов Гибридный формат работы может вызывать недопонимания и конфликты в коллективе, сообщила "Газете.
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