Россиянам назвали минусы гибридного формата работы

Офисные сотрудники чаще попадают в поле зрения руководства, а дистанционные специалисты рискуют оказаться "невидимыми" при распределении задач и бонусов Гибридный формат работы может вызывать недопонимания и конфликты в коллективе, сообщила "Газете.