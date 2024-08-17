РИА Новости: Под Курском 24 украинских боевика сдались в плен

ВСУ зашли на территорию региона 6 августаНедалеко от села Комаровка в Курской области 24 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
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