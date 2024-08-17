Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

644 подписчика

РИА Новости: Под Курском 24 украинских боевика сдались в плен

РИА Новости: Под Курском 24 украинских боевика сдались в плен

ВСУ зашли на территорию региона 6 августаНедалеко от села Комаровка в Курской области 24 украинских военнослужащих сдались в плен, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх