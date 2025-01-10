В Красном Бору произошла жёсткая авария

«Машины списали, берегите себя». Обстоятельства дорожного инцидента в смоленском посёлке уточняются Автомобильная авария с серьёзными последствиями - как минимум для двух иномарок - произошла этим вечером в Красном Бору Смоленска.
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