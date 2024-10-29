WP лишилась свыше 200 тысяч подписчиков, заняв нейтралитет на выборах в США

Американское издание Washington Post лишилось свыше 200 тысяч подписчиков, которые решили отказаться от подписки в ответ на решение издания не поддерживать какого-либо кандидата на выборах президента США.
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