Дзюба и Шварц – лучшие в РПЛ в сентябре, скандал из-за BMW Авериной, суперпобеда Акатьевой в фигурке, сборную по борьбе не пустили в самолет и другие новости

Привет, друзья! Всем и каждому желаю блистательно провести наступившие выходные – да и себе тоже, ведь ярких событий впереди немало 😅Начинаем день, как всегда, с дайджеста новостей! 1.
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