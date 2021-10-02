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Дзюба и Шварц – лучшие в РПЛ в сентябре, скандал из-за BMW Авериной, суперпобеда Акатьевой в фигурке, сборную по борьбе не пустили в самолет и другие новости

Дзюба и Шварц – лучшие в РПЛ в сентябре, скандал из-за BMW Авериной, суперпобеда Акатьевой в фигурке, сборную по борьбе не пустили в самолет и другие новости

Привет, друзья! Всем и каждому желаю блистательно провести наступившие выходные – да и себе тоже, ведь ярких событий впереди немало 😅Начинаем день, как всегда, с дайджеста новостей! 1.

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Лена Мисько
футбол сегодня:
Лена Мисько
Расписание теннисных турниров на октябрь:
Лена Мисько
Министерство спорта РФ проводило предварительные консультации с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу формата лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), заявил РИА Новости министр спорта России Олег Матыцин. *** "Предварительные (консультации - ред.) - да (были). Мы ждём сформированного мнения футбольного сообщества, которое выражает РФС. Как только будет конкретизирована эта программа по развитию футбола, потому что лимит на легионеров, как я много раз говорил, это лишь одна из частей плана, она сама по себе не решает вопрос... Как только будут эти предложения сформулированы окончательно, мы будем проводить финальные разговоры и выходить, абсолютно уверен, с консолидированной программой", – сказал глава Минспорта. Отвечая на вопрос корреспондента агентства, какая формула ему ближе - "8+17" или "10+15", Матыцин сказал, что он "не математик, а от перемены мест слагаемых сумма не меняется". "Давайте эту проблему рассматривать в комплексе", - добавил он. *** РИА Новости Спорт (https://rsport.ria.ru/20211001/limit-1752731315.html) Минспорт и РФС обсудили лимит на легионеров
Лена Мисько
В Италии предложили дополнительно вакцинировать привитых «Спутником V» Медицинские власти cтраны допустили, что привитые «Спутником V» или китайской вакциной Sinovac получат дополнительно дозу другого препарата. В ЕС и ВОЗ российский «Спутник V» пока до сих пор не зарегистрировали РБК (https://bit.ly/3A0OM3s)
Лена Мисько
Расписание октябрьских матчей сборной.
Лена Мисько
⚡️ Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против Словакии и Словении Соответсвующий вызов уже оформлен и отправлен в московский клуб.
Ruslan Zakirov
Странно, что Ломовицкого и Максименко не позвали, если уж Бакаева в сборную звать.
Лена Мисько
вообще не странно в последовательности Карпину не откажешь, вызывает тех кто смотрится хорошо в клубах. Игровой прогресс Зелимхана в последних матчах был явно заметен, а уж игра в Неаполе была лучшая для футболиста за последние несколько месяцев! я рада, что Карпин всё видит )
Ruslan Zakirov
Куча потерь мяча, глупые игровые решения, корявые передачи и попытки нанести удары по воротам... А его бесконечные "психи" на поле? Мы даже с сыном (хотя он обычно эмоционально поддерживает наших) сошлись во мнении, что эта глупость на поле с пиханиями на соперников у него, Соболева и прочих, это для показухи: "Видите, мне не все равно. Я готов глотку рвать за наш Спартак". Хотя, надо признать, что игра Бакаева стала лучше. Даже полезное действие в матче есть - пропустил мяч. Другое дело, что он до этого так плохо играл, что хуже уже некуда. Уровень Ташаева и Ломовицкого.
Лена Мисько
повторяешься... неинтересно ты уж лучше с сыном еще раз обсуди
Лена Мисько
каким местом вы с сыном смотрите матч? ты первый наш гол внимательно пересмотри: он напрямую зависел от Зелимхана, который прочувствовал момент и увел второго игрока от Мозеса, оставив нигерийца один в один. Итог: дриблинг Вити в лицевую и пас под удар на Промеса. Во-первых, он стал дисциплинированнее с тактической точки зрения. Во-вторых, прибавляет в контроле над собой и, соответственно, принимает правильные решения, даже если они требуют нехарактерных для него действий.
Ruslan Zakirov
А эти кудесники мяча реально могут, не повторяясь, начать играть просто прилично. Если они перестанут косячить и тупить на поле, то и я перестану повторяться в своих негативных оценках их действий.
Лена Мисько
против Наполи Бакаев сыграл очень неплохо – у него 3 из 3 удачных обводок, 53 касания, 1 удар, 1 отбор, и всего 1 раз его лишили мяча.
Лена Мисько
ты никогда не перестанешь... это у тебя в крови неужели ты думаешь, за столько лет ты остался "загадочным" ? )) давно уже понятно: - только ТЫ умеешь играть в футбол - только ТЫ знаешь как тренировать ну еще твой сын)))
Ruslan Zakirov
Я же признал, что Бакаев этой недели чуточку лучше Бакаева прошлой недели. Правда, в матче с итальянцами он часто привозил с собой к Мозесу защитника соперника.
Ruslan Zakirov
Почему это только я один умею играть. Есть еще куча народу: Роналду, Месси, Канте, Холан, Левандовски, МБаппе, Жоржиньо, Рюдегер, Кьеза, Сон Хын Мин, Донарума, Салах, Глушаков, Мозес, Айртон ...
Лена Мисько
Денис, перелогинься…
Ruslan Zakirov
Я - француз. Черненький такой, в центре у Челси играю.
Лена Мисько
согласна - Далалоян, действительно не сказал чего-то ужасно непатричного! * Гридасов с бородой, [02.10.21 12:54] А что такого особенного сказал спортивный гимнаст Артур Далалоян (олимпийский чемпион Токио), что его бросились осуждать депутаты и бывшие спортсмены (иногда это одно и то же)? . А про государственные подарки сестрам Авериным сказал он очевидное и в очень корректной форме: «Это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных». . Я бы, возможно, сказал жестче: вручить Авериным эти BMW (Дине дали X5 за «как бы золото», а Арине – X3 за «как бы бронзу») – это оскорбление для тех наших олимпийцев, кто тоже уверен, что «из-за невезения, травм или спорного судейства» они не получили в Токио заслуженную медаль. . Мне вот тоже кажется, что сестер засудили, и мне не нравится золото израильтянки Ашрам, но это только мои проблемы, данные мне в ощущениях. Ни одна судебная инстанция не доказала факт предвзятости. Даже если Авериных действительно умышленно засудили в Токио, есть правила, регулирующие выдачу призовых и подарков для олимпийских медалистов – разработанные самим же государством. Почему исключение было сделано только для Авериных? (Глупый вопрос, понятно – почему). . Не, если Путин, Усманов, Винер-Усманова или любой другой хорошо обеспеченный человек желает поддержать сестер морально и материально, то пожалуйста – хоть машины, хоть квартиры, но за свой счет, пожалуйста, а не государственный.
Лена Мисько
Вообще, плохо это, что Ирина Александровна обзывает олимпийского чемпиона идиотом
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [02.10.21 14:12] И Гридасов с Бородой написал, и РабиНерв, и много кто ещё. Все обсуждают вот эти слова великого (не буду скупиться на эпитеты!) гимнаста Артура Далолояна: "Это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призеры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных". Я про это же самое говорил сразу как только началась эта вакханалия с Авериными. Они чудесные девушки, великолепные спортсменки. Но дело не в этом. Красивая история для толпы не обязательно красива для самих спортсменов. Когда один бьётся, ломается, преодолевает и получает призы и награды за то место, которое так или иначе занял, а другой получает всё тоже самое или даже больше, формально не выиграв! Это оскорбительно. Ладно Дина, про ее оценки можно спорить. Но про Арину ни слова не сказала даже сама Винер! Не было речи о том, что у нее украли медаль! Она выступила слабо, наделала ошибок. А ее премирую как призера! Наравне с настоящими медалистами. А сколько у нас человек заняли такие же четвёртые места и, разумеется, не получили никаких автомобилей в Кремле! Так что пошли в жопу все, кто сейчас чего-то вякаяют на Артура. А интервью с ним - в как всегда замечательном Разговоре по пятницам https://www.sport-express.ru/fridays/reviews/1841051/
кузнецов владимир
короче у нас появилась вторая олимпийская чемпионка на территории России. Первый - допингист Зубков который "отстоял" свое золото в Басманном суде, вторая Аверина - по решению Кремля
Лена Мисько
Путин может всё (с) на территории России
Лена Мисько
«Локомотив» – обладатель БЕТСИТИ Кубка России среди женщин 🏆 Поздравляем 👏
Лена Мисько
надо бы и Федуну сделать женскую команду Спартак, назначить туда Зарему и пусть развивает, делает Спартак первым. Денег много не потребуется, а неуемная энергия в нужное русло уйдёт.
Лена Мисько
Американец Билл Фишер из города Гранд-Форкс (Северная Дакота) нашел под капотом своей машины 70 килограммов орехов, спрятанных дикой белкой, сообщает местное издание Grand Forks Herald. Всего за четыре дня зверек превратил припаркованную у дома тачку в свое зимнее хранилище. Чтобы все это вычистить, мужику пришлось снять бампер и крылья. В итоге Фишер собрал семь ведер, но орехи гремят в автомобиле до сих пор. «Есть места, куда мне не добраться», — объяснил владелец авто. Фото: Bill Fisher / Facebook
Лена Мисько
Лена Мисько
бедная белка... так старалась, а теперь зиму голодать (
Лена Мисько
❗️ Мужская сборная России впервые в истории вышла в финал командного чемпионата Европы по настольному теннису В полуфинале со счетом 3-0 обыграна Швеция. Соперником россиян за титул станет Германия или Дания
Лена Мисько
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все барьеры на пути к регистрации Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» сняты, передает ТАСС. РБК (https://bit.ly/3A4hzUK)
Ruslan Zakirov
Такое ощущение, что все опросы по лучшим игрокам и тренерам всея Руси проводят прямо в офисе Дюкова. Человек забивает с нарушением правил, ныряет на пенальти, но для Дюкова и Питера - он все равно лучший. Это называется патриотизм!
Лена Мисько
ты почти угадал, ведь болельщики и эксперты большинство своих голосов отдали за других футболистов: Болельщики, учувствовавшие в опросе, проголосовали за вратаря «Локомотива» Гильерме, эксперты «Матч Премьер» – за хавбека петербуржцев Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Дзюбу. https://www.sports.ru/football/1101741629.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-10-01
Ruslan Zakirov
Футбола в стране нет. Поэтому и у руководителя отсутствия футбола такой лучший футболист. Думаю, если бы Дюков болел за Спартак, то лучшим был бы Соболев или Умяров.
Лена Мисько
❗️Женская сборная России стала победителем командного чемпионата мира по шахматам
Лена Мисько
ОФИЦИАЛЬНО: СЕРГЕЙ ИГНАШЕВИЧ – В «БАЛТИКЕ»! 🌊 Наконец-то интрига с новым рулевым калининградского клуба рассеялась. Сергей Николаевич открывает новую страницу в своей тренерской карьере 🤩
Лена Мисько
Тенденция продолжается.... Выходишь на Матч ТВ экспертом, бац, и уже снова тренер.
Алевтина Трофимова
Такого эксперта потеряли

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