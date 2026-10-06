NASDAQ - 4H BEARISH SETUP Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI_DL:MNQ1! GOLD_MARKET_INSIGHT Price has shown a strong bullish recovery from the support zone and has continued to form higher lows .
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