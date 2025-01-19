Два землетрясения и шесть афтершоков зафиксировали на южном берегу Крыма

TASS/Ivan Damanik/Zuma Два землетрясения и шесть слабых афтершоков зафиксированы в Ялтинском регионе Крыма, сообщила в беседе с РИА Новости заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им.
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