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Пятый канал

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‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 9 июня звезды познакомят нас с чем-то новым и удивительным. Если ко всему подходить с умом, то открытие неизведанного принесет только радость и откроет новые возможности.

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