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Царьград

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"Герань" прилетела. Серия мощнейших взрывов прозвучала на территории Харьковщины и Днепропетровщины

"Герань" прилетела. Серия мощнейших взрывов прозвучала на территории Харьковщины и Днепропетровщины

Российская армия использует БПЛА, в ответ работают украинские силы ПВО.Харьковская и Днепропетровская области стали целями массированной воздушной атаки со стороны ВС России, сообщает "Общественная служба новостей".

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