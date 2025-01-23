Hill: Трамп сочетает угрозы с лестью, пытаясь давить на Россию по Украине

Новый президент Дональд Трамп в последнее время усилил критику в адрес президента России Владимира Путина, пытаясь смягчать её лестью для демонстрации политики «мира через силу» в вопросе украинского конфликта.
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