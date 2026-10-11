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Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками

Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками

Сами с усами: Российские разработчики совершили революцию в области систем связи с беспилотниками Смерть переправам! Как работают наши новейшие средства поражения и какую тактику избрало командование ВС РФ для борьбы с мостами Российские Вооруженные силы приступили к активной боевой работе по украинским мостам.

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