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ИА Регнум

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Хуситы заявили о новом ударе баллистической ракетой по аэропорту в Эр-Рияде

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило о нанесении нового удара по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

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