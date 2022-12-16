Более 700 новогодних писем подопечные социальных учреждений Москвы написали участникам СВО

В преддверии наступающих праздников воспитанники столичных центров для детей-сирот, а также подопечные семейных, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров подготовили поздравления для участников специальной военной операции (СВО).
В преддверии наступающих праздников воспитанники столичных центров для детей-сирот, а также подопечные семейных, реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров подготовили поздравления для участников специальной военной операции (СВО).
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