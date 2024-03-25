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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бушар – 2-й защитник в истории «Эдмонтона» после Коффи, набравший 70+ очков за сезон

Защитник «Эдмонтона» сделал 3 передачи в матче против «Оттавы» (3:5). Теперь на счету Эвана Бушара 72 (15+57) очка в 69 играх регулярного чемпионата-2023/24.

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