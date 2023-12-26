На Сахалине мужчину осудили на 15 лет за госизмену

Он готовил диверсию на топливно-энергетической системе острова.Суд на острове Сахалин отправил за решётку на 15 лет местного жителя 1980 года рождения, которого признали виновным по статьям "Приготовление диверсии" и "Государственная измена".
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