Врач-гастроэнтеролог Шамаева высказалась о вреде лимонадов

Врач-гастроэнтеролог Патемат Шамаева из «СМ-Клиники» поделилась своим мнением о вреде определенных продуктов, которые могут способствовать развитию гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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