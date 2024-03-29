В аварии автобуса выжил только восьмилетний ребенок: погибли 45 человек

Сорок пять человек погибли в результате падения автобуса с моста в ущелье в Южной Африке. Восьмилетний ребенок оказался единственным выжившим после того, как автобус, перевозивший 46 человек, упал в 50 метрах от моста в ЮАР в ущелье и загорелся.