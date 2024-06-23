Авторы BI указали на рекордный рост безработицы среди молодежи из-за NEET

Безработица показывает рекордный рост среди молодежи в мире. Авторы Business Insider предполагают, что это может быть связано с распространением культуры «Not in Education, Employment or Training» (NEET) — не учится, не работает, не проходит тренинги.
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