Алексей Панин заявил, что из Максима Галкина хотят сделать образ врага

Эпатажный актер Алексей Панин заступился за шоумена. Артист заявил в беседе с журналистом Сергеем Поярковым, что в последнее время россияне о нем почти не вспоминают, сосредоточившись на нелестных высказываниях в адрес юмориста Максима Галкина.