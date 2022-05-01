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Алексей Панин заявил, что из Максима Галкина хотят сделать образ врага

Алексей Панин заявил, что из Максима Галкина хотят сделать образ врага

Эпатажный актер Алексей Панин заступился за шоумена. Артист заявил в беседе с журналистом Сергеем Поярковым, что в последнее время россияне о нем почти не вспоминают, сосредоточившись на нелестных высказываниях в адрес юмориста Максима Галкина.

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