По дронам из «Гатлинга»: представлен словенский комплекс ПВО Skythunder Словенская компания Valhalla Turrets представила концепт нового комплекса ПВО Skythunder, сочетающий в себе 20-мм пушку M197 Gatling, 70-мм ракеты с лазерным наведением и радар кругового обзора.
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