Известия/Эдуард Корниенко РФ может отказаться от товаров из Франции после заявлений парижских властей о том, что прибывшим в город для участия в Олимпиаде-2024 российским спортсменам якобы будут "не рады", заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова предложила отказаться от товаров из Франции после заявлений мэра Парижа
Комментарии
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Eduard
Запад вообще не имеет права из спорта политику делать,пусть закрывают тогда МОК,пусть валят в Конгресс США хлебалом там щелкать и сказки про Свободу рассказывать,одновременно от нас покорности требуя!
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11 час.
Eduard
Все знают,что страны Запада перевороты устраивают,тоесть совершают преступления.Их самих гнать надо!
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11 час.
ВА
Виктор Александров
Никаких антироссийских высказываний в словах мэра столицы Франции Анн Идальго я не увидел. И я буду не рад российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх под белым флагом. Предателей нигде не любят, и правильно делают. Можно ли себе представить, что при товарище Сталине было возможно выступление русских спортсменов под белым флагом капитуляции и предательства, а не под знаменем Победы? Сталин же говорил, что если нас враги ругают, то это значит, что мы всё желаем правильно. А тут нам вообще печеньки за верность дают! Возьмёте? «Спортсменам из России» предложили, ещё давно, выступить на олимпиаде под белым флагом позора и предательства, и они прогнулись! И в этой позиции их Запад имеет по полной программе. Поэтому я поддерживаю мэра Парижа в отношении предателей. И поздравляю французов с 210 годовщиной взятия Парижа русской армией! Красивый город, был, до "Париж-сити". А Маша Захарова (не я лишил её отчества) будет рада? Будет рада «спортсменам из России» под белым флагом измены и предательства? А я то думал, что она – приличный человек! Прогнутся, спортс-мены, вместе с другими предателям по глупости, ещё раз. Таких и гнут. А кто-то за них проливает кровь на СВО. А кто-то перечисляет туда избытки своих пиастров. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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8 час.
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