Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Сильнейший ветер обрушится на Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«В течение ночи 10 сентября по юго-восточным и восточным районам Забайкальского края сохранится усиление ветра до 24-30 м/с», – говорится в сообщении.