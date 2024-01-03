Всё о женщинах
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Всё о женщинах

68 048 подписчиков

Почему, когда мужчина и женщина жили по отдельности, им на все хватало зарплаты? А теперь - нет

Почему, когда мужчина и женщина жили по отдельности, им на все хватало зарплаты? А теперь - нет

Недавно один молодой и явно неженатый блогер задался этим вопросом. Расчесав только что появившиеся над губой усики, он спросил у подписчиков.

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Комментарии
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Елена
Именно такую жалобу можно было услышать  от моего мужчины, когда я поняла, что он-паразит и я не собираюсь его тащить в &quot;светлое будущее&quot;.😆
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17 час.
Виктор Белогорцев
жить без бабы сложно, а с бабой не возможно
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13 час.
Елена
Вот и живите сложно.
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10 час.

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