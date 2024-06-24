Георгий Филимонов опирается на широкий круг конструктивных политических сил Вологодчины

ВОЛОГДА (ИА Реалист). С определенно нестандартным призывом обратился к депутатам представительных органов местного самоуправления, вступая в избирательную кампанию, кандидат в губернаторы Вологодской области, и.
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