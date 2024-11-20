Врач Моисеенко: фастфуд, сосиски и сахар больше вредны для мужского здоровья

Здоровый образ жизни — это не только физические упражнения, но и правильное питание. Для мужчин особое значение имеет сбалансированный рацион, который помогает сохранять репродуктивное здоровье и предупреждать развитие ряда заболеваний.
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