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Врач Моисеенко: фастфуд, сосиски и сахар больше вредны для мужского здоровья

Врач Моисеенко: фастфуд, сосиски и сахар больше вредны для мужского здоровья

Здоровый образ жизни — это не только физические упражнения, но и правильное питание. Для мужчин особое значение имеет сбалансированный рацион, который помогает сохранять репродуктивное здоровье и предупреждать развитие ряда заболеваний.

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