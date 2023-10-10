Какие имена выбирают жители Смоленска для своих новорожденных детей

Все больше родителей предпочитает выбрать особенное имя для своего ребенка В управлении ЗАГСа по Смоленской области назвали самые популярные и редкие имена, которые давали родители своим новорожденным детям в сентябре.
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