Врач указала на важность лечения гипертонии

Болезнь может привести к инфаркту или инсульту.фото: mos.ruПовышенное давление способно вызвать инфаркт или инсульт, спровоцировать отек легких и сердечную недостаточность, поэтому заболевание надо лечить.
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