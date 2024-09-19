В ВТБ рассказали, как идет интеграция с банком "Открытие" в Алтайском крае

По словам управляющего ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрия Горбунова, свои счета перевели уже более половины клиентов В 2022 году ВТБ выкупил у Центробанка 100% акций банка "Открытие" и запустил процесс интеграции – до конца 2024 года всем клиентам "Открытия" предложено перейти в ВТБ.