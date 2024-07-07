Тарифы на тепло в Сортавале и Ледмозере суд признал недействующими

В Карелии не хотят исправлять «перекосы» в сфере тарифной политики Текст, фото: Антонина Кябелева История с карельскими тарифами на теплоэнергию, которые попытались оспорить в суде граждане и юридические лица, недавно получила продолжение во Втором апелляционном суде Санкт-Петербурга, изменившем решения Верховного суда Карелии.