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Царьград

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Сотрудника секретной службы МВД России разыскивают после получения рекордной взятки в 5 млрд рублей

Сотрудника секретной службы МВД России разыскивают после получения рекордной взятки в 5 млрд рублей

Рекорд по взяткам, зафиксированный среди сотрудников МВД, может быть побит более чем в три раза.Новым чемпионом правоохранительных органов в категории самая крупная взятка в истории может стать сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков.

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