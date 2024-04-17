Сотрудника секретной службы МВД России разыскивают после получения рекордной взятки в 5 млрд рублей

Рекорд по взяткам, зафиксированный среди сотрудников МВД, может быть побит более чем в три раза.Новым чемпионом правоохранительных органов в категории самая крупная взятка в истории может стать сотрудник одного из самых секретных подразделений министерства — бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) Георгий Сатюков.