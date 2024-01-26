За жалобы семей бойцов СВО ответит Шойгу. Путин поставил крайний срок

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений министру обороны Сергею Шойгу, касающихся выплат семьям погибших бойцов СВО, а также внесения изменений в закон о присвоении статуса ветерана боевых действий.
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