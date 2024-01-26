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За жалобы семей бойцов СВО ответит Шойгу. Путин поставил крайний срок

За жалобы семей бойцов СВО ответит Шойгу. Путин поставил крайний срок

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений министру обороны Сергею Шойгу, касающихся выплат семьям погибших бойцов СВО, а также внесения изменений в закон о присвоении статуса ветерана боевых действий.

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