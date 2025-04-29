Отвечаем на вопросы наших читателей и преображаем ванную комнату с помощью интересных цветовых решений

Дом дизайнеров Ильи и Светланы Хомяковых в Московской области. Плитка, Керама Марацци. Прежде чем определиться с цветом, необходимо выбрать правильный тип краски: она должна быть влагостойкой, поскольку ванная комната — это помещение с постоянно повышенной влажностью.
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