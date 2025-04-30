«Билайн» стал владельцем платформы для отправки sms из приложений

Российский оператор связи ПАО «ВымпелКом» (бренд «билайн») купил ООО «Спектрум». Это разработчик телекомплатформы для отправки коммерческих sms из приложений, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии