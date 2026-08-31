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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвид Култхард: «Мекьес понимает, что у Ферстаппена есть причины для недовольства»

Бывший пилот «Ф-1» Дэвид Култхард считает, что между руководителем «Ред Булл» Лораном Мекьесом и пилотом Максом Ферстаппеном появилось взаимопонимание.

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