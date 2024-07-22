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Петербургский дневник

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Артисты театра МСХТ попали под обстрел в ЛНР

Отмечается, что пострадавших нет Культурно-гуманитарная бригада Московского Современного Художественного Театра во время поездки с выступлениями в зону проведения специальной военной операции оказалась под обстрелом.

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