Жезус о переходе в «Барсу»: «Я пришел в чертовски крутую команду. Меня не обижают разговоры, что я «план Б» – я знаю себе цену и верю, что труд всегда вознаграждается»

Габриэл Жезус поделился эмоциями после перехода в «Барселону». 29-летний форвард перешел в каталонский клуб из «Арсенала» и подписал контракт до 2029 года.
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