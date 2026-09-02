Жители бедных стран Азии, Африки и Латинской Америки воюют на стороне ВСУ в качестве наёмников. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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