Небензя пояснил, почему Киев виновен в трагедии в Днепропетровске

Трагедии в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО была разрушена часть дома, можно было бы избежать, если бы киевский режим соблюдал гуманитарное право, заявил постпред России при ООН Василий Небензя 17 января на заседании СБ ООН.